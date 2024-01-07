У місті Покровську (Донецька область) внаслідок обстрілу, який спричинив руйнування двох приватних житлових будинків, були виявлені тіла двох осіб.

Про це повідомляє ДСНС.

Одну людину вдалося врятувати, але ще тривають пошуково-рятувальні роботи пошуку трьох осіб, включаючи двоє дітей. Здійснюється збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих.

На місці удару в селі Рівне Покровського району було виявлено тіло дитини 2020 року народження. Тривають пошуково-рятувальні роботи для знаходження п'ятьох осіб, включаючи двоє дітей, а також здійснюється ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

Для надання психологічної допомоги постраждалим на місці працює психолог від ДСНС.

Нагадаємо, у суботу, 6 січня, терористи з росії вдарили по Покровському району Донецької області. Під час розчищення наслідків атаки, рятувальники витягли тіло неповнолітньої жертви із-під завалів.