Удар по Покровську: збільшилася кількість загиблих [ Редагувати ]
У місті Покровську (Донецька область) внаслідок обстрілу, який спричинив руйнування двох приватних житлових будинків, були виявлені тіла двох осіб.
Про це повідомляє ДСНС.
Одну людину вдалося врятувати, але ще тривають пошуково-рятувальні роботи пошуку трьох осіб, включаючи двоє дітей. Здійснюється збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих.
На місці удару в селі Рівне Покровського району було виявлено тіло дитини 2020 року народження. Тривають пошуково-рятувальні роботи для знаходження п'ятьох осіб, включаючи двоє дітей, а також здійснюється ідентифікація знайдених фрагментів тіл.
Для надання психологічної допомоги постраждалим на місці працює психолог від ДСНС.
Нагадаємо, у суботу, 6 січня, терористи з росії вдарили по Покровському району Донецької області. Під час розчищення наслідків атаки, рятувальники витягли тіло неповнолітньої жертви із-під завалів.
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