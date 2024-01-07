рф знову завдала ударів по Куп'янському району: є жертва [ Редагувати ]
Куп'янський район знову потрапив під удари російських військ, що спричинило загибель одного і поранення іншої особи. Цього разу ворог атакував Нечволодівку.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
На жаль, внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік, а інша жінка отримала поранення, їй надали медичну допомогу на місці події.
Також внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автомобіль та господарські споруди.
Нагадаємо, у Дніпрі 6 січня під час останньої атаки російської федерації за допомогою ударних безпілотників один з них вразив гуртожиток, де проживали 22 родини.
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