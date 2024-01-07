Куп'янський район знову потрапив під удари російських військ, що спричинило загибель одного і поранення іншої особи. Цього разу ворог атакував Нечволодівку.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На жаль, внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік, а інша жінка отримала поранення, їй надали медичну допомогу на місці події.

Також внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автомобіль та господарські споруди.

Нагадаємо, у Дніпрі 6 січня під час останньої атаки російської федерації за допомогою ударних безпілотників один з них вразив гуртожиток, де проживали 22 родини.