Не маючи реальних успіхів на фронті, росіяни гатять по цивільному населенню. Покровськ, на Донеччині. Станом на зараз - 12 загиблих, шестеро - діти. Окупанти вдарили балістичними ракетами С-300. Більше про наслідки - далі.

Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Ворог випустив 8 ракет С-300, внаслідок чого ймовірно загинуло 11 людей, з них 5 дітей та 10 отримали поранення. Для того, щоб ідентифікувати людей та чітко сказати кількість загиблих, потрібно трохи більше часу. В місті Покровськ ракета влучила в приватну будівлю, вдалося врятувати одного батька. А на місці влучання ракети в тій кімнаті, де знаходились дитина і дружина - нічого не лишилося. Так, в місті Рівному Покровського району ракета влучила в домогосподарство, де знаходилися переселенці з міста Авдіївки. Дружина, чоловік, троє дітей та бабуся.

Після прямого влучання ракети на місці будинку у селі Рівне - лишилася глибока вирва. На місці прильотів працюють рятувальники, правоохоронці та криміналісти - розбирають завали і шукають людей.

Вероніка Бахал, речниця управління ДСНС у Донецькій області:

Протягом всієї ночі рятувальники проводили пошукові роботи на місцях влучення ворожих ракет за трьома локаціями у Покровську та селі Рівне. Зараз ми знаходимося у Рівному, тут вночі було вилучено тіло загиблого хлопчика. Також, за попередньою інформацією, в будинку знаходилося 6 осіб. Ще 5 шукають. Тут було пряме влучання, тобто від будинку нічого не залишилось - просто цегла і воронка. Тобто скоріш за все, тіла ми не знайдемо, це будуть фрагменти тіл. Також протягом ночі у нас йшов дощ, це ускладнює проведення пошукових робіт.

На черговий злочин росії проти мирних жителів України одразу відреагував Президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них - діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І росія повинна відчувати - завжди відчувати, що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити - нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями.

Загалом у Покровському районі пошкоджено понад 200 приватних будинків та 15 багатоповерхівок, повідомляють у Донецькій обласній військовій адміністрації. 9 людей - звернулися за допомогою до медиків.

Вікторія Переяслова, медичний директор зі стаціонарної роботи Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування:

Вчора після обстрілу ракетного стали надходити постраждалі, всього було 7 людей, це всі були дорослі люди, всім була надана необхідна медична допомога. Двоє більш важчих людей було відправлено до Дніпра, до лікарні Мечникова.

Оговтатися після ударів родинам, чиї будинки постраждали, допомагають комунальники та волонтери - зокрема, розгорнули пункти видачі допомоги: теплих речей, постільної білизни, посуду й термосів.