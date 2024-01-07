Нині відбудова триває у багатьох регіонах країни. І мова не лише про прифронтові області. У Вишневому, на Київщині, триває ліквідація наслідків ворожого ракетного обстрілу. В оселі ставлять нові вікна. Фронт робіт - чималий. За підрахунками посадовців, вмонтувати потрібно близько тисячі вікон. Допомагають у цьому і благодійники. Як триває процес - бачив Анатолій Журавльов. Його репортаж - далі.

Місто Вишневе. Біля цього будинку, що постраждав другого січня під час масованої повітряної атаки росії - знову людно та гамірно.

Андрій, монтажник вікон:

Демонтувати вікна, вставити нові вікна в пошкоджені. Будуть ще доставки, будуть ще вікна в інші будинки. Будемо працювати, стараємося побистріше.

Обсяг робіт чималий, кажуть благодійники. Нині вони допомагають мешканцям пошкоджених осель.

Олександр Бабенко, координатор віконної програми благодійного фонду:

Вже проведені заміри саме по цьому будинку, що складають біля 400 віконних конструкцій. Якщо не помиляюсь, ця кількість - 365 вікон. На сьогоднішній день вже прибула машина, яка привезла в собі 127 вікон, і наступна черга - або вівторок друга половина дня, або середа - перша половина дня, приїдуть залишки вікон, які повинні встановлюватись.

Та кількість заявок від людей поступово збільшується.

Наталія Анатоліївна в своїй квартирі показує нам наслідки ворожої атаки. До неї також завітали фахівці з монтажу вікон. Аби зробити заміри.

Наталія Гриньова, жителька м. Вишневе:

Хотя бы как-то привести это всё в порядок, потому что темно... Когда первый день, когда всё отключили, то конечно было очень холодно. Я под одеялами, два покрывала и махровый халат, и теплые носки.

Нині на вулиці мінусові температури, тож заміна вікон для жителів нині - пріоритет. І самотужки впоратися з цим питанням у більшості людей немає можливості.

Дарʼя Костик, жителька м. Вишневе:

Проживаю з дитиною сама, в мене чоловіка немає, він мені не допомагає ні матеріально, ні морально. Він навіть не зателефонував і не спитав, як ми. Хоча він знав, що це попало. Аліментів не платить, я виховую дитину сама, лише мама, ну бабуся допомагає. Тому своїми силами - я не знаю, як це відновити.

Дарʼя і сама постраждала від вибуху. Під час затишшя вона вийшла на кухню з коридору, аби випити ліки. Каже - їхня сімʼя досі психологічно оговтується після атаки росіян.

Дарʼя Костик, жителька м. Вишневе:

Зараз тривога почалася, і у мене прям така панічна атака. І син каже, що "мам, я не буду вже жити в квартирі..." В нього шок і не знаю, як далі жити.

В Київській обласній військовій адміністрації зазначають, під час останнього масованого ворожого удару, у Вишневому пошкоджено 11 багатоповерхівок . Комунальники в місті закрили пошкоджені вікна плівкою та фанерою. Також відновили тепло- і водопостачання. Частково газопостачання.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

У звʼязку з тим, що з великою ймовірністю ворог буде продовжувати наносити удари, у нас в кожній громаді можуть бути пошкодження. Тому ми запустили в кожній громаді по "Є-відновленню" всі комісії. Щоб вони працювали і людина може через додаток, застосунок податися чи через ЦНАП або місцеву владу. Тобто всі процеси працюють. Якщо, не дай Бог, десь не працюють - звертайтеся до нас на гарячу лінію, яка працює цілодобово - ми відразу швидко вирішим всі питання.

Готові до подальшої спільної роботи й благодійники. Вони кажуть - усі графіки націлені на якнайшвидше відновлення вікон.

Олександр Бабенко, координатор віконної програми благодійного фонду:

По всім будинкам заміри відбуваються. Навіть зараз, коли одна команда людей розвантажує вікна, інша ходить, проводить заміри по іншим будинкам. На сьогоднішній день, наскільки є розуміння - це вже біля тисячі пошкоджених конструкцій, які підлягають заміні. Це тільки у Вишневому.

Продовжується ліквідація наслідків останньої російської атаки і в інших населених пунктах регіону, зазначають в Київській ОВА.