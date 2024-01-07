росіяни продовжують атакувати українські Сили оборони хвиля за хвилею. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів Олег Калашніков, прес-офіцер 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.

"Вони застосовують артилерію, авіацію зі своїми фугасними бомбами. Бойові зіткнення тривають на постійній основі по всій лінії зіткнення на Бахмутському напрямку. Ворог намагається тиснути рівномірно по всій лінії фронту. Важливе значення ворог приділяє Богданівці та Хромовому, перекидає туди резерви та намагається там притиснути. Із середини грудня росіяни взяли до уваги село Іванівське. Сюди було направлено цілу 11-ту десантно-штурмову бригаду. Також ворог не оминає увагою і південну фланг: Кліщіївку, Андріївку", - повідомив Калашніков.

Також він прокоментував небезпеку для Часового Яру.

"До Часового Яру ворогу ще далеко. Це рубіж, який стоїть на перепоні міського конгломерату: Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка та Костянтинівка", - сказав прес-офіцер.