Чи є у Харкові проблеми з опаленням: Терехов розповів про ситуацію [ Редагувати ]
П'ятнадцять населених пунктів Харківщини - під вогнем противника. Ігор Терехов, Харківський міський голова, розповів в ефірі телемарафону про оперативну ситуацію у місті, а також те, чи є проблеми з водо- та теплопостанням у будинках.
"Протягом сьогоднішнього дня у Харкові декілька разів лунала повітряна тривога. "Прильотів" по місту не було, але були у прикордонних населених пунктах.
У місті похолодало. На сьогодні всі будинки міста, за виключенням того, де був останній "прильот", мають теплопостачання. У всіх пошкоджених будинках теж наразі відновлено теплопостачання. Є певне навантаження електросистеми, проте все працює, в тому числі громадський транспорт. Більше ніж рік у нас безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Наявне водопостачання, працюють наші комунальні служби", - сказав мер.
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