росіяни атакували Дніпро безпілотниками: скільки людей постраждало та які наслідки [ Редагувати ]
Під ударом - навчальні заклади та гуртожитки. Чергова терористична атака росіян. Безпілотниками вони атакували Дніпро. Один з баражуючих боєприпасів влучив у житлову багатоповерхівку.
Скільки людей постраждало? Які наслідки "влучання"? Про все в репортажі Олени Мендалюк.
У момент удару вся родина була у квартирі, згадує Владислав. Дивом усі лишилися живими та не ушкодженими.
Владислав - житель Дніпра:
Сидели, праздновали. Взрыв, ми начали выбегать все. Стекла посыпались, ми начали все выбегать. Сидели в подвале, пока все не закончилось.
А такий вигляд має машина Владислава - вона стоїть на паркінгу біля будинку. Всі вікна - розбиті. Чимало пошкоджень на кузові.
Владислав - житель Дніпра:
Это чисто из-за взрывной волны, те машины, которые передние стояли, сгорели, а вот эти пострадали все. - Попередньо Ваша відновленню підлягає? - Она заводится, а кузову уже все, нет смысла ее ремонтировать.
Атаку по Дніпру російська армія здійснила у суботу близько 10-ї вечора. У будинку, куп влучив один із безпілотників, живуть 22 родини.
Сергій Лисак - голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:
На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники врятували звідти 6 людей, 2 з яких - діти і взагалі 2 звернулись до швидкої допомоги.
Владислава ходить розтрощеною квартирою сестри - та з дітьми виїхала за кордон. В оселі, де родина прожила 15 років, не ушкоджені лише стіни.
Воно ж все попадало, тут осколки везде і дитяча, там тоже страшне. Добре, що там ніхто не спав.
Ліквідація наслідків ворожого удару не припинялася цілу ніч, роботи тривають і сьогодні. Зі зруйнованих квартир люди виносять розтрощені меблі та техніку.
Дуже пощастило, що ніхто не постраждав, що в цей раз всі живі і сусіди всі і слава Богу, всі побігли до сховища.
Вибухова хвиля пошкодила ще дві багатоповерхівки поблизу. Нині у дворі працюють будівельники - готуються закривати вибиті вікна.
Володимир та його родина прибирають із квартири розбите скло.
Володимир - житель Дніпра:
Всі вікна вилетіли, он балкон - подивіться, там. Ось воно як. Я був у цій кімнаті, а коли був перший вибух, я пішов у дальню кімнату і там і двері вціліли. Страждаємо, але переможемо. Переможемо цих падлюк і немає слів.
Біля понівечених будинків правоохоронці приймають заяви від постраждалих. Станом на ранок неділі отримали вже з пів сотні звернень.
по темі
В момент атаки у будівлі були немовлята, породіллі і персонал. Всі вижили завдяки укриттю. Сьогодні, вже у зруйнованому пологовому будинку, акушери та медсестри розбирають завали. І свято вірять, що колись там знову буде лунати дитячий голос.
Нині до будинків вже привезли першу партію металопластикових вікон і працівники почали заміну. Роботи бачила Олена Мендалюк.
Ударів відплати по оборонній та військовій інфраструктурі окупантів буде більше, - обіцяє президент Володимир Зеленський. Тож ракетно-дроновий терор не залишиться без відповіді.
У Дніпрі йдуть на поправку поранені внаслідок ракетного удару 29-го грудня. Нагадаю, атака росіян забрала життя шістьох людей, ще 25 - отримали осколкові поранення
З початку повномасштабного вторгнення у місті облаштовано близько 200 укриттів. Чи дійсно вони здатні захистити дніпрян і в яких умовах перечікують повітряні тривоги люди? Наша знімальна група перевірила укриття різних типів. Подробиці далі.
Крім того, героям діти підготували патріотичні листівки та малюнки, чи не у кожній - вдячність і побажання якнайшвидше повернутися додому. Живими та неушкодженими. Подробиці - у сюжеті Ольги Лучек.