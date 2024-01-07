Під ударом - навчальні заклади та гуртожитки. Чергова терористична атака росіян. Безпілотниками вони атакували Дніпро. Один з баражуючих боєприпасів влучив у житлову багатоповерхівку.

Скільки людей постраждало? Які наслідки "влучання"? Про все в репортажі Олени Мендалюк.

У момент удару вся родина була у квартирі, згадує Владислав. Дивом усі лишилися живими та не ушкодженими.

Владислав - житель Дніпра:

Сидели, праздновали. Взрыв, ми начали выбегать все. Стекла посыпались, ми начали все выбегать. Сидели в подвале, пока все не закончилось.

А такий вигляд має машина Владислава - вона стоїть на паркінгу біля будинку. Всі вікна - розбиті. Чимало пошкоджень на кузові.

Владислав - житель Дніпра:

Это чисто из-за взрывной волны, те машины, которые передние стояли, сгорели, а вот эти пострадали все. - Попередньо Ваша відновленню підлягає? - Она заводится, а кузову уже все, нет смысла ее ремонтировать.

Атаку по Дніпру російська армія здійснила у суботу близько 10-ї вечора. У будинку, куп влучив один із безпілотників, живуть 22 родини.

Сергій Лисак - голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники врятували звідти 6 людей, 2 з яких - діти і взагалі 2 звернулись до швидкої допомоги.

Владислава ходить розтрощеною квартирою сестри - та з дітьми виїхала за кордон. В оселі, де родина прожила 15 років, не ушкоджені лише стіни.

Воно ж все попадало, тут осколки везде і дитяча, там тоже страшне. Добре, що там ніхто не спав.

Ліквідація наслідків ворожого удару не припинялася цілу ніч, роботи тривають і сьогодні. Зі зруйнованих квартир люди виносять розтрощені меблі та техніку.

Дуже пощастило, що ніхто не постраждав, що в цей раз всі живі і сусіди всі і слава Богу, всі побігли до сховища.

Вибухова хвиля пошкодила ще дві багатоповерхівки поблизу. Нині у дворі працюють будівельники - готуються закривати вибиті вікна.

Володимир та його родина прибирають із квартири розбите скло.

Володимир - житель Дніпра:

Всі вікна вилетіли, он балкон - подивіться, там. Ось воно як. Я був у цій кімнаті, а коли був перший вибух, я пішов у дальню кімнату і там і двері вціліли. Страждаємо, але переможемо. Переможемо цих падлюк і немає слів.

Біля понівечених будинків правоохоронці приймають заяви від постраждалих. Станом на ранок неділі отримали вже з пів сотні звернень.