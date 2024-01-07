Станом на сьогодні компенсації за ремонт осель отримали понад 35 тисяч громадян.

А як відновити зруйноване росіянами? Скільки часу займає цей процес? І як діє програма "єВідновлення"? З кожною новою масованою атакою росіян по цивільному населенню ці питання стають актуальнішими для тисяч жителів з різних куточків країни.

Станом на сьогодні компенсації за ремонт осель отримали понад 35 тисяч громадян. А близько 2-х тисяч українців, чиє житло знищене повністю, отримали сертифікати на придбання нових будинків та квартир. Цьогоріч за держпрограмою "є-Відновлення" урядовці планують розпочати виплати українцям, які вже відремонтували пошкоджене житло за власний кошт. Деталі - в сюжеті Романа Барашева та Ніни Коломієць.

Тетяна Іващенко, працівник комунального підприємства:

Приліт був у Бабин Яр. Від нас десь 500 метрів через дорогу.

Василь, мешканець пошкодженого будинку:

Повилітали вікна - балкон весь повністю. Позабивали пльонкой. ЖЕК допоміг. З часом будемо думати, що далі робити.

Вирва у Бабиному Яру та потужна вибухова хвиля, що струсила десятки багатоповерхівок.

Дом так трясся. Дому ж тоже больше 50 лет …

Усе це - наслідки масованої атаки по столиці 2-го січня.

Людмила, мешканка пошкодженого будинку:

Думала, трещинами пойдет. Дверь вывернуло балконную, на балконе попадали юсб-плита, шифер. Входная дверь небронированная вот так раскрылась.

Сотням українців у Києві, Харкові, Одесі та інших містах і селах не вдалося відпочити як слід на зимові свята. Нині люди відновлюють розбиті ворогом квартири.

Олена Макарчук, мешканка пошкодженого будинку у Вишневому:

- Повилітали вікна, шибки. Там ще балкон вилетів. - Мені моя подруга сказала, щоб я зареєструвалась в "є-Допомозі", і вони, мабуть, відшкодовують процент. - Вже реєструвалися? - Ні, тільки збираємося.

Посадовці наголошують: дійсно, за зруйноване житло можна отримати компенсацію від держави. Аби надіслати заявку, не треба навіть нікуди йти.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Можна через застосунок "Дія" подати всі документи, можна через ЦНАПи, через місцеві адміністрації подавати документи, там вже людям все пояснять. Вона дуже себе позитивно показала за 2023 рік.

Денис придбав квартиру в новому житловому комплексі в Бучі незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Зробив ремонт. Але під час бойових дій квартира зазнала чималих руйнувань.

Денис Регін, житель Бучі:

Були відсутні вікна, вибуховою хвилею все вибило. А так как у нас фронтальна квартира, у нас ще зламало всі стіни. Прийшлось робити ремонт наново.

Кошти на ремонт Денис отримав за державною програмою "єВідновлення", що стартувала торік у травні.

Денис Репін, житель Бучі:

За ці кошти було побудовано нові стіни, вони були проштукатурені, підготовлені під декоративну штукатурку. Як тільки стане тепліше, я куплю штукатурку по цій же програмі.

Денис каже - жодних труднощів із отриманням компенсації не виникло.

Денис Репін, житель Бучі:

Написали заяву, десь через пару неділь прийшла комісія, вони все обстежили, все порахували, через місяця півтора прийшли кошти. - Сума? - 145 тисяч. Це досить непогано.

Гроші Денис отримав на картку. Але обов'язкова умова державної програми - витратити їх можна лише на ремонт оселі.

Денис Репін, житель Бучі:

Все, що завгодно, в магазин будівельний не можна прийти і купити тільки те, що є в списку. Деяких речей не вистачає. Наприклад, шпалери можна придбати , а клей для шпалер нє, ну, це таке мєлочі. В цілому можна багато чого придбати - ту ж цеглу для стін, і штукатурку, ламінат, двері реально багато.

Аби визначити, що саме потрібно господарю на ремонт, спеціальні комісії проводять експертизу.

Дмитро Чейчук, голова комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені обʼєкти Бучанської міськради:

Комісія створена у складі 14 осіб. Туди входять працівники виконавчого комітету Бучанської міськради, фахівці в галузі архітектури і містобудування, а також представники громадських організацій.

Таблиці відновлення - це наш продукт, ми самі зробили. Є фото пошкодження. Фотофіксація - в нас прозорий механізм. Ось людина попросила гроші на це вікно, попросила на штукатурку. Тут зазначається в акті, які види пошкоджень, що пошкоджено, в яких квадратних метрах це пошкоджено.

З моменту подачі заяви до нарахування коштів у середньому проходить 20 днів, каже посадовець. Але це у випадку, коли власник має всі необхідні документи на житло. Важливо - оселю має бути внесено до електронного Реєстру нерухомого майна!

Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Закликаю всіх людей. Якщо у вас є дома правоустановчі документи на вашу нерухомість, на ваше житло, їх треба внести до Реєстру нерухомого майна. Якщо вони є в цьому реєстрі, це значно пришвидшує процес розгляду органом місцевого самоврядування ваших документів.

Компенсації за програмою "єВідновлення" торік отримали понад 30 тисяч власників пошкодженого житла. У міністерстві звітують - загалом це близько двох із половиною мільярдів гривень.

Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Компенсуватимуться Світовим банком, з яким у нас є домовленість, вони партнери реалізації цього проекту.

Цьогоріч починають працювати нові механізми компенсацій за зруйноване житло. Зокрема, держава також розпочинає забезпечувати житлом людей, чиї оселі повністю зруйновані. А також обіцяють виплати тим, хто відремонтував оселю власним коштом. Урядовці заявляють: механізм у розробці, запуск цього етапу державної програми запланований орієнтовно на березень.