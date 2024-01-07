Відновлення після російських атак: Садовий розповів, скільки отримують львівʼяни за пошкоджене житло [ Редагувати ]
В кінці року відбулася атака на Львів і близько 20 багатоповерхових будинків були уражені. Андрій Садовий, львівський міський голова, в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів про надану допомогу постраждалим від російського терору.
"З того часу, як почалася російська агресія, ми одразу почали ініціативу і допомогли спочатку Гостомелю. Допомогли відбудувати 5-поверховий будинок, який був зруйнований. Потім на прохання Херсона ми допомагали технікою. Місту Купʼянськ допомагали технікою. Ми практично припинили всі роботи з благоустрою у Львові, щоб далі допомагати людям, які зазнали біди", - прокоментував Садовий.
Також він розповів про компенсації за зруйноване житло у Львові.
"В кінці року у нас була серйозна атака на Львів і близько 20 багатоповерхових будинків були уражені. Всі мешканці отримали компенсації. За вікно ми даємо 12 тисяч гривень, за двері - 8 тисяч гривень. Наша задача - відновити, дати життя і показувати приклад.
В нас були випадки, коли влітку був знищений цілий житловий комплекс - чотири будинки. Ми даємо кошти, щоб повністю відновити помешкання навіть із технікою. Це десь більше мільйона - до двох мільйонів, в залежності від самого помешкання", - підкреслив мер.
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