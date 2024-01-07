Поляки страйкували, але караван пішов. На пункті пропуску "Медика-Шегині" відновлено рух вантажівок. Відучора КПП почав працювати у штатному режимі, повідомляє Держприкордонслужба України. Польські аграрії припинили блокаду. Напередодні, уряд Польщі підписав угоду з фермерами та погодився на всі їхні вимоги.

Чого домагалися сільгоспвиробники і чи остаточно звільнили дорогу перед КПП? Далі в нашому матеріалі.

Мільйон злотих субсидії на кукурудзу, збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для призупинення блокади кордону з Україною. Аграрний міністр запевнив: влада і далі дослухатиметься до голосу фермерів.

Чеслав Секерський, міністр аграрної промисловості і розвитку села Польщі:

Ми хочемо розв'язувати проблеми в діалозі з аграріями або в партнерській дискусії. Ми усвідомлюємо труднощі ситуації в аграрному секторі, проблеми прибутковості. Її істотно порушило відкриття ринку європейського, особливо для Польщі, як прикордонної країни.

Мова про дозвіл ЄС відкрити польський кордон ля українських товарів через повномасштабне російське вторгнення, яке заблокувало можливості доправляти нашу продукцію морем. Це - стверджують протестувльники збило ціни на польські товари. Лідер руху "Ошукане село", який саме блокував проїзд вантажівок через пропуский пункт Медика-Шегині каже - результатом перемов з урядом, задоволений.

Роман Кондрув, лідер руху "Ошукане село":

Завдяки рішучості аграріїв з Підкарпаття, а то була тяжка праця, бо мусили там протестувати день і ніч у морозі, в умовах екстремальних. Але ми продовжували, бо хотіли домогтися свого.

Блокада КПП у Медиці стартувала 23 листопада. Мовляв, нічого проти українців не мають, однак бізнес - є бізнес. Але, чому замість того, аби скерувати свій протест до польської влади, обрали знущання з українських водіїв? Роман Кондрув, єдиний, до речі, хто спілкується з пресою від руху, відповів так:

Роман Кондрув, лідер руху "Ошукане село":

Ми боролися за демократію, ми її вибороли. Ми є у вільній країні, і ми можемо вільно протестувати, де хочемо. З нами тут співпрацюють служби поліції, ми перекрили рух, але ми пропускаємо гуманітарні вантажі та спецвантажі.

Фермери долучилися до блокади з боку перевізників, які теж вимагали обмеження доступу українського вантажного транспорту до Польщі. Як наслідок - біля кордону стоять багатокілометрові черги, можливості в'їхати деякі водії мусять чекати тижнями. І так упродовж кількох місяців. Тим часом, польські чиновники підтвердили, що задовольняють ще одну вимогу польських протестувальників - щодо посилення контролю за транзитним транспортом.

Тереза ​​Кубас-Гул, голова підкарпатського воєводства:

Відучора запроваджено цілодобовий контроль з представників трьох служб - поліції, транспортної інспекції та місцевої податкової з метою з'ясувати - не тільки а території підкарпатського воєводства, а й по всій Польщі, чи транспорті засоби дотримуються усіх затверджених приписів.

Разом з тим підписання угоди фермерів з польським урядом не гарантує того, що аграрії не відновлять блокади - згідно з угодою вони її призупинили. Адже Польща ще має отримати схвалення Єврокомісії щодо субсидій агровиробникам, а скасувати підвищення податків повинен польський Сейм.