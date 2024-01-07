Карколомні зміни в керівництві Євросоюзу. Угорський прем'єр Віктор Орбан може посісти чільне місце Шарля Мішеля у Європейській раді - одній із найважливіших інституцій Євросоюзу.

Що змушує нинішнього президента дочасно піти з посади і чому на його крісло претендує одіозний угорець? Про все дізнались наші кореспонденти.

Мандат євродепутата - замість крісла голови Європейської Ради. Шарль Мішель повідомив про своє бажання балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні цього року. Політик став номером один у списку партії "Реформаторський рух", про що сам повідомив на зʼїзді своєї політсили. Це перший випадок в історії Євросоюзу, коли чинний президент Європейської ради буде кандидатом на виборах до Європарламенту, а також залишить посаду достроково.

Шарль Мішель, голова Європейської ради, лідер списку партії "Реформаторський рух":

Я вважаю, що завдяки останнім 10-ти рокам роботи, спочатку на посаді прем'єр-міністра Бельгії, а потім Президента Євроради, - я мав можливість бути членом Європейської ради, яка є, до певної міри, найвищим органом на європейському рівні. Оскільки дозволяє 27-ми очільникам держав та урядів визначати курс для гармонізації наших позицій, обʼєднання наших переконань. Якщо мене оберуть до Європарламенту, я буду виконувати свої обовʼязки президента Європейської ради до останнього дня дії мого мандату, поки мені не знайдуть наступника. Мій вибір - не заради зручності, а заради відповідальності.

Бельгієць Шарль Мішель очолив Єврораду 1 грудня 2019-го. Торік у березні - після повномасштабного вторгнення росії в Україну, його переобрали на другий термін - до листопада 2024 року. Шарль Мішель ініціював введення санкцій проти агресора, підтримав замороження російських активів у Європі та їх передачу на відбудову України. За цей час ЄС прийняв 12 пакетів економічних обмежень проти росії, закумулював близько 80 мільярдів євро для допомоги Україні та пришвидшив процес євроінтеграції. Тепер Шарль Мішель має намір у Європарламенті зосередитись на просуванні реформ для розширення Євросоюзу.

Як європейський лідер, я хочу нести відповідальність за свою роботу за останні чотири роки, грати активну роль у європейських дебатах та сприяти просуванню проєкту "Європа 2030". Це потребує реформ. Я хочу стати таким будівничим і далі служити європейському проєкту там, де можу бути корисним. Майбутнє Бельгії та Європи повʼязані між собою.

За такого сценарію лідерам Євросоюзу доведеться швидко домовитися про наступника. Інакше, як пише видання "Політіко", президентом Європейської ради може стати лідер країни, яка на той момент головуватиме в Раді ЄС. А це угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан. Саме його країна з 1-го липня і очолюватиме Раду. Такі обставини тиснуть на інших лідерів Євросоюзу, пише видання. Бо зазвичай вони мають більше часу на перестановки і домовленості під час розподілу найвищих посад в ЄС.

Безконтрольне правління Орбана, який керує Радою впродовж шести місяців безпосередньо після виборів до Європарламенту 2024 року, - це сценарій, уникнути якого мають величезне бажання більшість інших 26 лідерів ЄС, з огляду на зростання напруги між ними та Орбаном, наприклад, у питанні підтримки України з боку ЄС чи порушенні правових норм в Угорщині.

Вибори до Європарламенту пройдуть 6-9 червня. Того ж місяця відбудеться два саміти лідерів ЄС, які повинні внести ясність у те, хто саме очолить Єврораду після Шарля Мішеля.