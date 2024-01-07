В Одесі - нестача водіїв громадського транспорту. Чимало чоловіків пішли на фронт. І замінили їх за кермом жінки! Чи опанували вони професію? Про все в репортажі Андрія Анастасова.

Ці автобуси - в депо комунального підприємства "Одесміськелектротранс" - подарунок від партнерів із Німеччини. Але повною мірою оцінити комфорт нового транспорту одесити не можуть. Багатьма машинами - просто нема кому керувати! Чоловіки, що раніше були водіями, нині захищають Україну на фронті.

Микола Литовчук, в. о. директора КП "Одесміськелектротранс":

З початку війни з нашого підприємства пішли воювати десь сто чоловіків і наразі у зв'язку з тим, що нам не вистачає водіїв, десять відсотків трамваїв, тролейбусів простоює у депо.

У міськраді вирішили залучити на вакантні посади жінок. Організували безкоштовне навчання. Олена вже кілька місяців опановує професію водія тролейбуса. Нині в неї - чергове практичне заняття.

Підключаю тролейбус до мережі високовольтної. Якщо хоч раз тримали сокиру в руках, то не складно.

Жінка працює ріелтором, але, каже, з дитинства мріяла керувати великими машинами. Вважає, сівши за кермо тролейбуса, зможе навіть поліпшити загальну культуру водіння у місті.

Олена Беріна, учениця навчально-курсового комбінату:

І я зараз їжджу і я настільки отримую задоволення від всього: від спілкування з пасажирами, від маршруток, які обганяють - ви там підтягнулись дальше, дали можливість стати маршрутці, іншим разом - маршрутка підтягнулась дальше - мене пропустила. Треба, щоби водії були чемними один до одного.

За рухами майбутнього водія стежить інструкторка. За кермом важливо не робити різких рухів - інакше пасажири тролейбуса можуть отримати травми. Також водій має постійно оцінювати дорожню ситуацію, контролювати стан контактної мережі.

Ірина Величко, водій-наставник навчально-курсового комбінату:

Не можна нічого упустити, тому що якщо упускаються дрібниці, це призводить до більш великих проблем. Тому приділяється увага всьому: габаритам, проходженню перехрестів, дотриманню правил дорожнього руху, бо, як колись говорили, правила ПДР - написані кров'ю.

Навчання триває чотири місяці. Опанувавши професію, що вже мають певний досвід, можуть пересісти за кермо автобуса. Ірина багато років керує тролейбусом, тепер вирішила підвищити кваліфікацію. Переконана - жінка здатна привнести у професію більше безпеки, ніж чоловіки.

Ірина Меден, водійка тролейбуса:

Тому що жінки - вони до цього відносяться більш відповідальніше і ми не маємо такого відчуття ризику, адреналіну такого: тобто ми більше про захист пасажирів та навколишніх учасників дорожнього руху.

В Одесі бажання пересісти за кермо тролейбуса чи автобуса виявили вже з десяток жінок. Зацікавила їх, зокрема, і фінансова сторона питання - нині зарплата водія громадського транспорту складає від п'ятнадцяти до тридцяти п'яти тисяч гривень.