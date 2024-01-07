В Одесі - нестача водіїв громадського транспорту: жінки починають опановувати професію [ Редагувати ]
В Одесі - нестача водіїв громадського транспорту. Чимало чоловіків пішли на фронт. І замінили їх за кермом жінки! Чи опанували вони професію? Про все в репортажі Андрія Анастасова.
Ці автобуси - в депо комунального підприємства "Одесміськелектротранс" - подарунок від партнерів із Німеччини. Але повною мірою оцінити комфорт нового транспорту одесити не можуть. Багатьма машинами - просто нема кому керувати! Чоловіки, що раніше були водіями, нині захищають Україну на фронті.
Микола Литовчук, в. о. директора КП "Одесміськелектротранс":
З початку війни з нашого підприємства пішли воювати десь сто чоловіків і наразі у зв'язку з тим, що нам не вистачає водіїв, десять відсотків трамваїв, тролейбусів простоює у депо.
У міськраді вирішили залучити на вакантні посади жінок. Організували безкоштовне навчання. Олена вже кілька місяців опановує професію водія тролейбуса. Нині в неї - чергове практичне заняття.
Підключаю тролейбус до мережі високовольтної. Якщо хоч раз тримали сокиру в руках, то не складно.
Жінка працює ріелтором, але, каже, з дитинства мріяла керувати великими машинами. Вважає, сівши за кермо тролейбуса, зможе навіть поліпшити загальну культуру водіння у місті.
Олена Беріна, учениця навчально-курсового комбінату:
І я зараз їжджу і я настільки отримую задоволення від всього: від спілкування з пасажирами, від маршруток, які обганяють - ви там підтягнулись дальше, дали можливість стати маршрутці, іншим разом - маршрутка підтягнулась дальше - мене пропустила. Треба, щоби водії були чемними один до одного.
За рухами майбутнього водія стежить інструкторка. За кермом важливо не робити різких рухів - інакше пасажири тролейбуса можуть отримати травми. Також водій має постійно оцінювати дорожню ситуацію, контролювати стан контактної мережі.
Ірина Величко, водій-наставник навчально-курсового комбінату:
Не можна нічого упустити, тому що якщо упускаються дрібниці, це призводить до більш великих проблем. Тому приділяється увага всьому: габаритам, проходженню перехрестів, дотриманню правил дорожнього руху, бо, як колись говорили, правила ПДР - написані кров'ю.
Навчання триває чотири місяці. Опанувавши професію, що вже мають певний досвід, можуть пересісти за кермо автобуса. Ірина багато років керує тролейбусом, тепер вирішила підвищити кваліфікацію. Переконана - жінка здатна привнести у професію більше безпеки, ніж чоловіки.
Ірина Меден, водійка тролейбуса:
Тому що жінки - вони до цього відносяться більш відповідальніше і ми не маємо такого відчуття ризику, адреналіну такого: тобто ми більше про захист пасажирів та навколишніх учасників дорожнього руху.
В Одесі бажання пересісти за кермо тролейбуса чи автобуса виявили вже з десяток жінок. Зацікавила їх, зокрема, і фінансова сторона питання - нині зарплата водія громадського транспорту складає від п'ятнадцяти до тридцяти п'яти тисяч гривень.
по темі
60-річна Людмила Вінніченко - колишня військова, за її плечима - служба у зоні АТО.
Тоді ворог спрямував по регіону три десятки "Шахедів". Докладніше про наслідки атаки - розкаже Андрій Анастасов.
Під час масованого нападу на Україну з літаків стратегічної авіації окупанти спрямували по місту вісім ракет - і при цьому вдарили саме по житлових кварталах. Докладніше про ситуацію у місті - дивіться далі.
Чи буде світло й тепло у наших домівках у новорічну ніч? Та чи мають енергетики "план Б", аби уникнути блекаутів? Огляд ситуації у різних регіонах - у нашому сюжеті
Бойова медикиня Божена Гринько знайшла тут собі справу до душі. Навчає місцевих старшокласників тактичної медицини. А ще - мріє звести реабілітаційний центр для побратимів, щоб ставити їх на ноги та повертати до мирного життя після поранень.