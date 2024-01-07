У місті Сміла, на Черкащині, досі тривають відновлювальні роботи після атаки 29 грудня [ Редагувати ]
Понад сотня пошкоджених будинків, а ліквідація наслідків триває вже понад тиждень. У місті Сміла, на Черкащині, і досі тривають відновлювальні роботи. 29 грудня ракета поцілила у приватний сектор. Одна людина тоді загинула, восьмеро - отримали травми. Що зараз відбувається на місці влучання - наш матеріал зі Сміли.
Олександр показує, де була їхня з дружиною оселя. Тепер тут пустка (якщо там ще залишається будівельне сміття, то краще сказати - самі руїни). Російська ракета прилетіла на подвір'я родини. Дружина Олександра від отриманих травм померла в лікарні.
Олександр Голуб, житель Сміли:
Брили падали, я там лежав унизу придавлений, коли дружина начала кричать сильно, я її прошу: "Надя, не кричи, я іду до тебе, я не можу вилізти, но я вилазю". Я йду до неї.
Лише купи будівельного сміття та криниця лишилися у дворі подружжя Волошиних. Наталія згадує - саме поралася вдома, коли стався удар.
Наталія Волошина, жителька Сміли:
Я була всередині в хаті, мене привалило.
Іван Волошин, житель Сміли:
Коли пролунав вибух, їй повезло, шо вона сиділа коло плити нагнута, отак сантіметрів 20-30 впала стіна на неї, праву сторону поранило, зашивали, там рани були.
Будинок Світлани дивом вистояв. В оселі - вибиті шибки, потрощений дах. Відновити житло нині допомагають добровольці.
Світлана Гаган, жителька Сміли:
Ми не поняли де ми і шо нами робиться, одной ногою в аду ми побували, чудом шо всі живі і не поранені. Цю зноситимуть і цю. А наша дивом вціліла.
У районі, що найбільше постраждав від удару, вже відновили подачу світла та газу. Тут і досі працюють ремонтні бригади - перекривають дахи, вставляють вікна. А вісім найбільш зруйнованих будинків обіцяють звести з нуля - сюди вже почали звозити будматеріали.
Ірина Васюра, кореспондентка:
Через російську ракету було пошкоджено більше сотні будинків на цій вулиці, вісім з них було знищено вщент, сьогодні завершують знесення останнього.
У Черкаській обласній військовій адміністрації наголошують - росіяни поцілили крилатою ракетою у житловий масив! Тут немає жодних військових об'єктів.
Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації:
Чому страждає цивільне населення, тому що рашистам немає різниці кого вбивати і ми маємо сьогодні цей злочин, він задокументований, ми докладемо всіх зусиль, шоб цей факт був відповідним чином оформлений і спрямований до Гаазького суду.
Після ракетного удару по Смілі посадовці зареєстрували 113 звернень громадян із проханням про допомогу. Роботи з відновлення проводять безкоштовно. Усім, хто отримав травми, чиновники обіцяють виплатити разову компенсацію.
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