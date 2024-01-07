Освітній омбудсман Сергій Горбачов перебуває у реанімації в Інституті серця, де лікується після інфаркту. Про це він повідомив у Facebook.

Друзі, новий 2024 рік для мене виявився доволі незвичним: бо відділення реанімації в Інституті серця - м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят. Я вдячний лікарям та персоналу, які мені допомогають долати наслідки інфаркту. Тримаймося, все буде добре

Освітній омбудсман закликав задонатити на дрони для 54-ї бригади, у якій служить його син.

Сергій Горбачов був одним із творців ліцею "Логос" у Запоріжжі, одного з перших освітніх закладів для обдарованих дітей; займав посаду директора ліцею з 1990 до 1996 років. З 1997 до 2000 працював дизайнером-верстальником у книжковому видавництві "Дике Поле". З 2006 до 2013 був директором інформаційного центру газети "Коммерсантъ Украина".

У 2015 році, після перемоги у конкурсі на заміщення вакантної посади, стає директором школи №148 міста Києві. Тоді ж починає викладати зарубіжну літературу та медіаграмотність.

Висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена у 2019 році. 14 серпня 2019 року Горбачов офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.