Японська делегація у Києві. До столиці завітала міністерка закордонних справ країни Йоко Камікава. Дипломатка вже анонсувала і збройну, і матеріальну підтримку у відбудові. Зокрема, Японія надасть 37 мільйонів доларів на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні. Крім того, офіційне Токіо чекає на конкретний перелік потрібного у відбудові нашої країни.

Серед основних завдань - і енергетика та її відновлення. Японія передала Україні черговий пакет енергетичної допомоги. Що в ньому? Про все дізналась наша кореспондентка Олена Логінова.

Японія підтримуватиме енергетичну сферу України у зимовий період, в умовах ворожих атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру. На цьому наголосила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенко. Зустріч почалася не просто зі слів підтримки, а з конкретних дій.

Японська сторона передала нашій країні великогабаритне енергетичне обладнання. Аби допомогти нам успішно пройти зиму, це великі трансформатори та газотурбінні генератори.

Йоко Камікава, міністр закордонних справ Японії:

Ми вкотре засуджуємо триваючі ракетні та безпілотні атаки росії проти цивільного населення та об'єктів України. Оскільки ці атаки впливають на життя мирних людей, дуже важливо продовжувати підтримувати українців, щоб допомогти їм захиститися і пройти цю зиму. Передача цього обладнання сприятиме відновленню електро- та теплопостачання у зруйнованих енергетичних об'єктах та стабілізацію існуючої системи. Ми очікуємо, що це принесе користь понад 5,5 млн українців. Я налаштована продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла відновити мир. Японія буде йти пліч-о-пліч разом з Україною.

Всього японська сторона передала Україні 7 високовольтних автотрансформаторів і 5 газових турбін. Це дозволить забезпечити стабільним безперервним електропостачання понад 5 з половиною млн українців. У свою чергу, міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що Японія з перших днів, відколи почалися масовані атаки на нашу енергетичну систему, допомагає Україні. За цей час країна вже передала нам 1200 генераторів. І продовжуватиме підтримувати у новому році.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Дуже важливо, що ми разом і це допомагає нам вистояти зараз, але ми маємо величезні плани на майбутнє співробітництво енергетики в майбутньому і величезні плани на двосторонню співпрацю нашими колегами з Японії. Сьогодні, те що ми отримуємо газотурбійні установки, високовольтні трансформатори, генератори, які ми отримуємо, величезний вклад на енергетичному фронті. Мова йде і це перш за все про децентралізовану генерацію, систему десь більше 200 МВт, генерація буде розподілена по всій території України відповідно це трендів реалізації тих завдань які в нас стоять в енергетичній стратегії. Я дуже радий, що цей проект має таку практичну реалізацію.

Відновлення і реконструкція України! Це питання, на якому в тому числі фокусуються наші японські колеги. Зокрема Йоко Камікава зазначила, що Японія буде продовжувати цього року активну роботу у питанні саме - відновлення України. І на підтвердження цьому вже через місяць, 19 лютого, проведе в Японії Японсько-українську конференцію щодо сприяння економічній реконструкції нашої країни за участю українських урядовців.