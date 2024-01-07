Енергетична диверсія у Європі! Основна версія - саботаж. У Німеччині розслідують можливу диверсію на терміналі з прийому скрапленого газу. Справу веде Федеральна прокуратура країни. Що сталося і хто під підозрою - Тетяна Логунова розкаже.

Термінал скрапленого природного газу в німецькому місті Брунсбюттель. Його швидко й урочисто відкрили торік у січні, аби гарантувати енергопостачання після відмови Німеччини від російського палива. Плавучий термінал почав приймати скраплений газ з танкерів, перетворювати його з рідкого стану в газоподібний і подавати в німецькі мережі.

Через рік термінал у Брунсбюттелі - знову на перших шпальтах. Тільки тепер привід для публікацій - вже не успішне відкриття, а ймовірна диверсія. Федеральна прокуратура Німеччини розслідує можливий акт саботажу, що стався на газопроводі, який з'єднує термінал з одним із міст регіону.

Мова про новий трубопровід, що сполучає Брунсбюттель з містом Геттлінген. Запустити його планували в кінці минулого року, утім під час тестового випробовування фахівці виявили дефект. У трубопроводі довжиною більше 50 кілометрів знайшли три отвори діаметром 10 міліметрів. Оскільки постраждав об'єкт критичної інфраструктури, справу передали у федеральну прокуратуру Німеччини. Відомство підтвердило факт розслідування за підозрою в саботажі. Утім, відмовилося розголошувати будь-які деталі.

Брунсбюттель - один із трьох німецьких плавучих терміналів по прийому скрапленого газу. Інші два - працюють у портах Вільгельмсхафен та Лубмін. Найближчим часом німці планують збільшити кількість терміналів вдвічі й імпортувати 30 мільярдів кубометрів газу на рік. Для порівняння, до початку повномасштабної війни Німеччина купувала в росії 55 мільярдів кубометрів газу щорічно.

Повідомлення про можливу диверсію знову підігріли дискусію щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, в сфері енергетики. Адже акти саботажу на них стаються не вперше. У вересні 2022-го року вибухи зруйнували систему газогонів "Північний Потік". А через рік, восени 2023-го, було пошкоджено газогін Balticconnector, яким блакитне паливо транспортувалося між Фінляндією, Естонією та Латвією. Розслідування цих актів саботажу не завершено і досі.