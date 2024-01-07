Марка з написом "Україна" вже стала не просто прикрашенням конверту.

День поштової марки у світі! І для України цей поштовий знак має особливе значення. Бо попри війну, за нашими марками вишиковуються величезні черги. Про найпопулярніші та найцікавіші марки розповість Єлизавета Яковлева.

Марки, схожі на купюри, які колись випускав український монетний двір. Переможці міжнародних конкурсів.

- Це був перший блок, який здобув 3 місце, не пам'ятаю на якому конкурсі, але 3 місце в світі за якістю. - Дуже заслужено. - Заслужено. - Коштує такий блок тисячу гривень. А були марочки по 30 копійок.

А ось марки з ароматом лаванди!

- Можете взяти потерти тут. Можете сміливо. - Тут? - Так, можете потерти. - О, вони пахнуть дійсно!

Усі ці поштові знаки - українського виробництва - є у колекції Вадима Іщенка. Збирати їх філателіст почав іще в дитинстві. Але, як сам каже, стати справжнім колекціонером свого часу його надихнуло... проголошення Незалежності України.

Вадим Іщенко, голова Київського товариства філателістів:

Коли з'явилася марка "Україна", філателісти такі... я був якраз у такому віці, коли вже заробляв гроші і коли була можливість збирати з нуля колекцію.

Перші марки з написом "Пошта України" з'явилися ще у 1918-му році й мали назву "Алегорія". За радянських часів українську філателістику поставили на паузу. Відродження виробництва відбулося у 93-му.

Відтоді з конвеєрів зійшли мільйони поштових знаків - деякі з них є справжніми витворами мистецтва. А від початку великої війни на українську марку виник шалений попит.

Наталія Мухіна, керівник управління філателістичної продукції АТ "Укрпошта":

До війни українськими марками цікавились вузьке коло колекціонерів. З випуском першої воєнної марки, легендарної марки "Руський воєнний корабль" філателістами стала вся країна. Це абсолютно несподіваний результат як для української поштової адміністрації, так і для всього світу.

Марка про знаменитий "Русский корабль" вийшла мільйонним накладом. Аби придбати собі таку, біля поштових відділень по всій країні люди створювали величезні черги!

Ажіотаж свого часу викликала й "Українська мрія" - із зображенням найбільшого транспортного літака у світі, марка з пам'ятником Батьківщина-мати. За даними "Укрпошти", до війни в Україні було близько 3-х тисяч постійних колекціонерів. А зараз їх - уже не менше 10-ти тисяч! Колекціонери активно скуповують електронні абонементи, що дають право без черги купувати навіть рідкісні екземпляри.

Наталія Мухіна, керівник управління філателістичної продукції АТ "Укрпошта":

Коли ти лише за кілька кроків можеш передплатити або оформити, або замовити усі поштові випуски, які будуть презентуватись "Укрпоштою" впродовж певного року.

Марка з написом "Україна" вже стала не просто прикрашенням конверту. Це наша візитка на міжнародній арені, адже її купують (та виготовляють) далеко за межами нашої держави. Марка допомагає збирати гроші на підтримку Збройних Сил України. "Укрпошта", зокрема, долучилася до поповнення "Армії дронів".