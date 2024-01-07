Йому 20 років. Він грає на скрипці, і хотів стати дитячим лікарем. Але зараз він у війську захищає Україну. Дмитро Терлюк - бойовий медик з Київщини. Його підрозділ брав участь у боях за Бахмут. Там Дмитро отримав кілька тяжких контузій і частково втратив слух, але музику не покинув.

Далі - його історія війни в рубриці нашого воєнкора Ігоря Левенка.