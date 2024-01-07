Історія війни: 20-річний Дмитро Терлюк про музику та бої за Бахмут [ Редагувати ]
Йому 20 років. Він грає на скрипці, і хотів стати дитячим лікарем. Але зараз він у війську захищає Україну. Дмитро Терлюк - бойовий медик з Київщини. Його підрозділ брав участь у боях за Бахмут. Там Дмитро отримав кілька тяжких контузій і частково втратив слух, але музику не покинув.
Далі - його історія війни в рубриці нашого воєнкора Ігоря Левенка.
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