Прем'єр-міністр Баварії та голова місцевої партії Християнсько-соціальний союз Маркус Зедар закликав владу ФРН надати Україні крилаті ракети Taurus для відбиття російської агресії. За його словами агентству DPA, постачання ракет є серйозним кроком для досягнення перемоги України.

Німеччина та Євросоюз можуть зіткнутися з реальною загрозою безпеці, якщо росія переможе. Міністр оборони Борис Пісторіус на правильному шляху, але рішення ухвалюються надто повільно. Потрібно прискоритися.

Як зазначав Newsweek, останні кілька місяців на канцлера ФРН Олафа Шольца дедалі сильніше тиснуть через його відмову надати Україні ракети Taurus. За даними Bild, рішення про відмову надати ЗСУ ракети ухвалили на рівні "високопосадових членів команди" канцлера.

Президент України Володимир Зеленський просив ФРН передати крилаті ракети Taurus дальністю дії до 500 км під час візиту до Берліна 14 травня. Представник канцлера не став коментувати інформацію, але у Міноборони підтвердили отримання запиту.

10 років тому для Бундесверу закупили майже 600 ракет Taurus, з яких готові до експлуатації 150. Taurus вважаються аналогом британських Storm Shadow, які вже отримали ЗСУ. Однак радіус дії у німецько-шведських ракет трохи більший.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача, вона може доставляти 400-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 км. Ракети цього типу вважаються вкрай ефективними ураження захищених цілей, як-от командні бункери чи склади боєприпасів.