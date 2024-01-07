В Покровську продовжується рятувальна операція. По місту та агломерації вдарили російські ракети. Є загиблі. Всі силові та рятувальні служби задіяні в розборі завалів та пошуку людей.

Так очима поліції Покровська виглядає рятувальна операція. Поліцейські разом з іншими службами рятують цивільних.

Сергій Мізинець, начальник слідчого відділення поліції Покровська:

Збройними силами рф був скоєний масивний обстріл Покровська та району. В результаті чого вщент було зруйновано два жилих будинки, в якому знаходилися родини. На місце подій одразу виїхали медики, які разом із працівниками ДСНС врятували чоловіка з під завалів.

На жаль, так пощастило не всім. Остаточна кількість загиблих - їхні імена та особистості встановлюються.

Максим Шашмурин, криміналіст:

Одразу після обстрілу були створені групи, які відправилися безпосередньо на місто обстрілу...з обладнанням для ДНК-тестів, щоб встановити особини всіх загиблих.

Бомбардування Покровська та селища Рівне росіяни здійснили напередодні ввечері. Знищили декілька будинків із людьми, вбиваючи дорослих та дітей. Рятувальна операція триває.