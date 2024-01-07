Адміністрації президента США Джо Байдена необхідно виробити та пояснити стратегію щодо України. Про це в інтерв'ю CBS заявив спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон. За його словами, важливо визначити мету фінансової та військової підтримки, яка надається українській владі.

Чого ми домагаємось в Україні? Якою є наша стратегія? Яку мету ми маємо? Як ми будемо здійснювати контроль над цими коштовними платниками податків? Ми відповідаємо перед людьми, які це фінансують. Білий дім не надав відповіді на ці запитання. Я просив їх письмово, публічно, приватно - всіма способами дати нам ці відповіді, але вони цього не зробили.

Спікер Палати представників наголосив, що республіканці також зацікавлені у перемозі України, проте вони виступають за раціональне виділення коштів.

На питання про те, чи досягнуть Конгрес і Білий дім домовленості до лютого, Майк Джонсон відповів, що, перш ніж забезпечити безпеку третьої країни, необхідно гарантувати безпеку США. За словами спікера Палати представників, якщо питання щодо захисту кордону та стратегії щодо України будуть вирішені, фінансування буде виділено.

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер 14 грудня повідомив про рішення сенаторів відкласти канікули та продовжити роботу щодо узгодження додаткової допомоги Києву. Раніше Палата представників оголосила, що повернеться до розгляду цього питання лише у січні.

27 грудня США оголосили про виділення Україні останнього в 2023 році пакету військової допомоги на $250 млн.