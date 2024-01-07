На фронті загинув відомий поет Максим Кривцов [ Редагувати ]
На фронті загинув поет, автор збірки "Вірші з бійниці" Максим Кривцов з позивним "Далі". Йому було 33 роки. Про це повідомила його мати Надія Кривцова.
6 січня Максим опублікував допис у Facebook, у якому пропонував написати у коментарях номер сторінки та рядок, а він натомість обіцяв викласти фото вірша зі своєї збірки.
Пограємо в гру?
З вас номер сторінки та рядочок ( зверху чи знизу ), з мене фото цього рядочка.
Тільки хай це буде не ворожіння - а так, по настрою.
Бо 90% віршів тут про смерть.
7 січня під дописом з'явилися коментарі знайомих Кривцова, які повідомили, що він загинув.
Максим Кривцов родом з Рівного. У 2014 році пішов на війну добровольцем. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub-і.
Після повномасштабного вторгнення росіян повернувся на фронт. У жовтні 2023 року опублікував поетичну збірку Кравцова "Вірші з бійниці", яка увійшла до списку найкращих книг 2023 року за версією ПЕН Україна.
Пісні на вірші Кравцова виконує гурт Yurcash - "Панівна висота", "Він в ЗСУ, вона в ТРО". Трек "Жовтий скотч" у виконанні гурту став саундтреком до фільму 2020 року "Наші котики".
Нагадаємо, на фронті загинув актор Богдан Колесник.
по темі
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару 29 грудня
У Києві внаслідок ранкового ракетного обстрілу загинула викладачка Києво-Могилянської академії, професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна
Росіяни намагаються знищити не лише українців, а й історію та культуру України. Будівля мала історичне значення, бо була останньою штаб-квартирою керівника повстанців. Христина Гашенко розкаже більше.
1 січня у Авдіївці загинула 73-річна жінка внаслідок російського обстрілу
Російські терористи атакували село Борова в Ізюмському районі Харківської області