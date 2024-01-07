Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору NASA та Міжнародний космічний центр імені Мохаммеда бін Рашида (MBRSC) Об'єднаних Арабських Еміратів оголосили про нову угоду в рамках програми місячних досліджень "Артеміда".

ОАЕ створять модуль повітряного шлюзу для навколомісячної станції Gateway, повідомляє NASA.

Модуль повітряного шлюзу, який розробить MBRSC, дозволить екіпажу виконувати виходи у відкритий космос, встановлювати та отримувати наукове обладнання.

Наслідний принц Дубая Хамдан бін Мохаммед повідомив, що проект планується завершити до 2030 року.

Фахівці MBRSC також стежитимуть за справністю станції. Астронавт ОАЕ братиме участь у місії "Артеміда", уточнюється в прес-релізі.

Мета програми "Артеміда" - створити постійну базу на Місяці та спрощення пілотованих польотів на Марс. До проекту приєдналося понад 20 країн.

У 2024 році до Місяця має вирушити місія Artemis 2 з екіпажем на борту. На 2025 рік запланована висадка на Місяць місії Artemis 3.

Нагадаємо, NASA вже оголосило астронавтів, які полетять до Місяця.