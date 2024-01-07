Саудівська Аравія знизила ціни на лютневі поставки нафти для покупців у всіх регіонах, включаючи Азію, на тлі зниження попиту на ринку. Про це повідомляє Bloomberg.

Державна компанія Saudi Aramco знизила ціни на нафту своєї ключової марки Arab Light для постачання до Азії на $1,5-2 за барель.

Saudi Aramco також знизила ціни на лютневі поставки для північно-західної Європи, Середземномор'я та Північної Америки.

У лютому та березні спостерігається зниження споживання нафти. У цей час нафтопереробні заводи зачиняються для проведення планових технічних робіт.

Наприкінці листопада країни ОПЕК+ дійшли згоди, за якою Саудівська Аравія продовжує добровільне скорочення експорту нафти на 1 млн б/д, росія збільшує скорочення до 500 тис. б/д, інші країни організації сукупно скорочують нафтоекспорт на 500 тис. б/с с. Угода діє до березня 2024 року.

Рішення про зниження цін у Королівстві ухвалили на тлі ризику профіциту пропозиції через збільшення постачання американської нафти. Через скорочення експорту ОПЕК+ у США зростає видобуток сланцевої нафти.

Нагадаємо, Китай припинив купувати нафту в Ірані через підвищення цін.