Колишній володар світової шахової корони норвежець Магнус Карлсен заявив, що не планує брати участь у турнірі претендентів. Змагання заплановані на квітень 2024 року у Торонто. За словами шахіста, участь у турнірі не принесе йому задоволення.

Я не братиму участі в турнірі претендентів. Не турбуйтесь про це! Я сказав би, що головна причина в тому, що я не отримую від цього задоволення. Думаю, за нинішнього формату вкрай малоймовірно, що я знову буду боротися за звання чемпіона світу в класичних шахах.

За словами Карлсена, він не переживає через відмову від чемпіонського титулу.

Я справді не сумую за цим. Мені дуже подобається те життя, яке в мене зараз. Я граю вдома, але також подорожую та граю на турнірах. Мені це просто не потрібно.

Раніше Міжнародна шахова федерація (FIDE) повідомила, що норвежець потрапив до учасників змагань. Також до списку включені Фабіано Каруана та Хікару Накамура зі США, Відіт Сантош Гуджраті, Гукеш Доммараджу та Рамешбабу Прагнанандха з Індії, Аліреза Фіруджа із Франції та Ян Непомнящий з росії.

Магнус Карлсен став чемпіоном світу з класичних шахів в 2013 році та чотири рази захищав титул. У 2014-2016, 2019, 2022 роках Карлсен - чемпіон світу з рапіду, у 2014-2015, 2017-2019 роках - чемпіон світу з бліцу.

У липні Карлсен відмовився від участі у матчі за світову шахову корону, тож чемпіоном світу став китаєць Дін Ліжень.

На даний момент норвежець є першим у рейтингу FIDE.

У серпні Магнус Карлсен виграв Кубок світу з шахів.