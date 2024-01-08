Глава МЗС Швеції назвав підтримку України основним завданням зовнішньої політики України [ Редагувати ]
Головним завданням зовнішньої політики Швеції найближчим часом є продовження та нарощування підтримки України у воєнному конфлікті з росією. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем під час національної конференції з безпеки "Народ і оборона".
Наша військова, політична та економічна підтримка України... залишається головним зовнішньополітичним завданням на найближчі роки. Сильна, передбачувана та стійка підтримка України також є нашою головною можливістю обмежити варіанти дій росії.
За його словами, Стокгольму необхідно готуватись до "довгострокової конфронтації" з москвою. Тобіас Білльстрем вважає, що росія є "серйозною загрозою" для безпеки Швеції, і найближчим часом ця ситуація не зміниться.
Глава МЗС додав, що "Швеція наполягає всередині Євросоюзу на посиленні санкцій та обмеженні можливостей росії фінансувати" війну.
За його словами, уряд Королівства виходить з того, що в доступній для огляду перспективі рф "представлятиме серйозну загрозу безпеці Швеції". Білльстрем також закликав "бути реалістами" та "починати готуватися до довгострокової конфронтації".
За даними шведського уряду, скандинавська держава після вторгнення російських військ в Україну передала Києву допомогу на загальну суму $2,17 млрд.
Нагадаємо, у грудні Швеція та Данія домовились про передачу Україні 20 БМП CV90 на $260 млн.
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