В Японії кількість жертв землетрусу перевищила 160 осіб [ Редагувати ]
В Японії збільшилася кількість жертв внаслідок землетрусу. Загинула 161 людина, пошуки продовжуються.
Число загиблих від землетрусу містами:
Ваджима - 70 осіб
Сузу - 70 осіб,
Анамідзу - 11;
Нанао - 5;
Ното - 2;
Сіга - 2;
Хакуї - 1.
Також 103 особи вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 565 людей отримали серйозні поранення по префектурі Ісікава.
по темі
В японській префектурі Ісікава знову стався землетрус. Його магнітуда становила 5,5 бала, загрози цунамі немає, повідомило національне метеорологічне управління Японії
У Японії стався землетрус магнітудою у 7.6 бали. На даний момент влада країни попереджає громадян про велике цунамі
У Румунії в районі гір Вранча 24 грудня зафіксували землетрус магнітудою 4,1. Його могли відчути й на території України
Японія виділяє для допомоги Україні 37 млн доларів
У Японії кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до 126 осіб, повідомляє NHK