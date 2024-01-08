Зимова негода: прогноз погоди на 8 січня [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 8 січні, буде зі снігом та морозами. Місцями очікують шквали.
За прогнозами синоптиків, у більшості областей сьогодні опади. У південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, на півночі Україні - невеликий сніг. У центральних та східних регіонах прогнозується значний сніг та хуртовина, можливі шквали до 15-20 м/с.
На дорогах ожеледиця, можливе налипання мокрого снігу на півдні України.
Температура повітря у центрі та на сході буде протягом доби -5 -10 градусів. На півночі холодніше - від -8 до -13, а вночі до -16. У Чернігівській та Сумській області вночі прогнозується до -15 -20.
На півдні протягом доби стовпчики термометрів покажуть від +4 до -1.
У столиці сьогодні хмарно, місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями по області пориви вітру 15-20 м/с.
по темі
Перші вихідні 2024 року принесуть нам непросту погоду. Якщо 6 січня ще буде відносно тепло і практично без опадів, то вже 7 числа нагряне різке похолодання
Раніше в Україні прогнозувалося сильне похолодання, але українцям не варто чекати лютих морозів
Завтра, 1 січня, у західних та північних областях можливі помірні дощі. Місцями в країні туман
Швидше за все, цей Новий рік українці відзначать без снігу та морозів
Завтра, 29 грудня, на сході України, а також у Полтавській області можливі дощі та мокрий сніг. Попереджають про сильний вітер в Карпатах