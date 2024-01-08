Росіяни атакували Одеську область дронами: в ОВА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
Російські війська атакували вночі дронами Одеську область. Почалася пожежа, семеро безпілотників вдалося збити ППО.
Про це повідомляється в Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. 7 дронів в небі над нашим регіоном знищили сили ППО", - розповів він.
За його словами, в Одеському районі впали уламки одного зі збитих безпілотників.
"Спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Руйнувань та постраждалих немає", - додав Кіпер.
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