З нагоди різдвяних та новорічних свят понад 6000 дітей та поранених військовослужбовців отримали вітання

У межах цивільно-військового співробітництва Командування Об’єднаних Сил ЗС України за ініціативою командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва з нагоди різдвяних та новорічних свят понад 6000 дітей та поранених військовослужбовців отримали вітання у вигляді солодких подарунків у поєднанні зі святковими виставами.

Крім цього, на запрошення командувача більш ніж 300 дітей - маленьких пацієнтів лікарень Києва та Чернігова, а також дітей українських захисників та захисниць відвідали патріотичну святкову феєрію «Дух. Сила. Воля» у Національному цирку України.

"Наші серця у цей тяжкий час мають зберегти іскру доброти, військові разом із благодійниками завжди готові віддати часточку своєї душі кожній дитині", - зазначив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Естафета Добра Святий Миколай – ЗСУ" - стартувала в Гарнізонному храмі Збройних Сил України на честь Святителя Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Національного музею народної архітектури та побуту України.

Святий Миколай разом з помічниками завітали до маленьких пацієнтів у дитячих лікарнях та вихованців дитячих будинків, що розташовані у Північній операційній зоні, а саме — Києві, Чернігові, Сумах, Ніжині, Хмільниці, Городні. Також він не забув привітати пацієнтів обласних дитячих лікарень з інших прифронтових регіонів — Запоріжжі, Дніпрі та Харкові.

Керівником проєкту ініціативи "Естафета Добра" став офіцер ЗСУ, письменник Борис Кутовий, художнім куратором — режисер Максим Добролюбов, який співпрацює з військовими з 2016 року.

—Дуже важливо, що нам удалося охопити святковими заходами таку велику кількість дітей в різних куточках України. Найголовніше те, що на наших виступах відбулася "зустріч поколінь" — діти мали змогу не тільки почути народні співи, віншування, а відчути душею диво народних різдвяних традицій, побачити, як зустрічали Різдво наші предки. Багато дітей бачили таке дійство вперше. "Естафета Добра" — це своєрідний зв’язок між поколіннями й саме в цьому знаходиться наша сила та незламність, — зауважив режисер Максим Добролюбов.

Звісно, святий Миколай не оминув своєю увагою і наших Героїв — поранених бійців, які лікуються та відновлюють свої сили у військових медичних закладах.

Варто додати, що проєкт ініціативи отримав широку зацікавленість серед благодійників, а організаційну підтримку "Естафеті Добра" надав Гарнізонний храм ЗСУ Православної Церкви України.

За матеріалами прес-центру КОС ЗСУ

Фото прес-центру КОС ЗСУ

На фото: під час проведення акції "Естафета Добра Святий Миколай – ЗСУ"