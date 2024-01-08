Під час атаки рф у Дніпропетровській області ворог поцілив по Новомосковську. Вибухом перевернуло маршрутку, вже відомо про десятки поранених.

Про це повідомляється в Тelegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.

"У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів голова ОВА Сергій Лисак.

За даними голови МВС Ігоря Клименка, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі.

"8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей", - конкретизував він єдані про постраждалих.

Крім того, за даними ОВА, пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.