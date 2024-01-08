Ракетна атака по Україні: вже 34 поранених, 4 загинули [ Редагувати ]
Через ракетний удар по Україні 8 січня 34 людей поранено, ще 4 загинули.
Про це повідомляє Хмельницька ОВА, МВС України та заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.
Зокрема, під час обстрілу житлового будинку Лозуватській громаді Криворізького району загинула 62-річна жінка.
"На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя", - зазначили у Хмельницькій ОВА.
Також, за даними МВС, близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої атаки у м. Зміїв Чугуївського району.
"З-під завалів приватного будинку надзвичайники дістали тіло загиблої 63-річної жінки", - додали у відомстві.
Кулеба зазначив, що у Новомосковську, де вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, 24 людей зазнали поранень, п’ятеро з них - діти.
Також у Зміїві рятувальники врятували двох чоловіків - 60 і 90 років.
"У місті Харків пошкоджені цивільні об’єкти. На місці працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару. Двоє постраждалих", - зазначив він.
Ще 5 поранених у Запоріжжі та один поранений у Кривому Розі.
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