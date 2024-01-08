"Подробиці" відкривають новий збір на допомогу військовим. Збір на двигун до човна для штурмовиків 35 бригади морської піхоти закрито з вашою допомогою. Завдяки вашим донатам хлопці тепер на лівобережжі Херсонщини стали значно мобільнішими і дуже дякують за допомогу!

Але не зупиняємось - ще не закритий збір на машину для протитанкістів 53 ОМБр імені Володимира Мономаха. Вони на Авдіївському намрямку знищують ворога.

На рахунку підрозділу тільки за останні кілька місяців вже понад півсотні одиниць підбитої російської техніки. Давайте допоможемо героям полегшити їхню нелегку працю.

Номер карти - 4149 6293 5479 4687

Приватбанк Лук'янченко Інна.

Давайте разом наближати нашу спільну перемогу!

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