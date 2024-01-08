Підримайте донатами: "Подробиці" збирають на машину для протитанкістів 53 ОМБр імені Володимира Мономаха [ Редагувати ]
"Подробиці" відкривають новий збір на допомогу військовим. Збір на двигун до човна для штурмовиків 35 бригади морської піхоти закрито з вашою допомогою. Завдяки вашим донатам хлопці тепер на лівобережжі Херсонщини стали значно мобільнішими і дуже дякують за допомогу!
Але не зупиняємось - ще не закритий збір на машину для протитанкістів 53 ОМБр імені Володимира Мономаха. Вони на Авдіївському намрямку знищують ворога.
На рахунку підрозділу тільки за останні кілька місяців вже понад півсотні одиниць підбитої російської техніки. Давайте допоможемо героям полегшити їхню нелегку працю.
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Давайте разом наближати нашу спільну перемогу!
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