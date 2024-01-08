Окупанти випустили по Україні більше 50 ракет та "Шахеди": скільки збили сили ППО [ Редагувати ]
В ніч і ранок 8 січня російські терористи здійснили атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе Shahed та понад 50 ракет різних типів. Захисним силам протиповітряної оборони вдалося ефективно знищити 26 ворожих цілей.
Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.
Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:
- 8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ - рф.;
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області.;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску - Рязань, Тамбов);
- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс - рф);
- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда - Крим;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область).
Окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.
Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
У результаті бойової роботи силам ППО вдалося знищити:
- 8 ударних БПЛА Shahed-136/131;
- 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
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