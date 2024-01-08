Відсоток збиття не змінився: чому 8 січня вдалося знищити лише 18 ракет [ Редагувати ]
Полковник, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що попри те, що під час атаки 8 січня по Україні вдалося збити 18 ракет, відсоток збиття залишається тим же. У той же час рф зменшує кількість цілей під час кожного нового обстрілу.
Про це він сказав під час телемарафону.
Велика кількість була балістичних ракет, такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, такі як Patriot. Тому такий результат сьогодні, тому що багато кажуть що не надто високий відсоток збиття. Відсоток залишається як і був.
За словами Ігната, звісно, Х-101 хотілось і більше збити, але 18 з 24 теж непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу.
Бачите, меншають атаки. Те, що було 29 грудня - 158 засобів повітряного нападу, потім було 134, зараз маємо 59.
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