Кількість поранених у Новомосковську зросла [ Редагувати ]
Кількість поранених після ракетного удару по Новомосковську на Дніпропетровщині зросла до 27 осіб, включаючи четверо дітей.
Про це повідомляється в Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За уточненими даними, у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. 11 залишаються в медзакладі. З них четверо – діти.
Крім того, у Кривому Розі та районі – 4 потерпілих.
Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості.
Поряд з пораненими лікарі. Надають всю необхідну допомогу.
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