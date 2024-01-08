У Польщі впроваджували "підвищені заходи безпеки" через ранкову атаку рф [ Редагувати ]
Армія Польщі вводить "відповідні механізми захисту території країни" у зв'язку з ранковою масованою ракетною атакою росії на Україну. Про це повідомляється в Twitter Оперативного командування Збройних сил Польщі..
Як зазначається, протягом кількох годин польські військові спостерігали активізацію діяльності дальньої авіації росії, яка пов’язана із завданням ракетних ударів по цілях, розташованих на території України.
Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно контролюється.
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