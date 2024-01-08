У понеділок, 8 січня, в Деснянському районі Києва, на вулиці Градинській (Троєщина), під час руху сталося загоряння тролейбуса. Попередньо повідомляється, що причиною може бути підпал зсередини салону.

Про це повідомляє КМДА та столичні Telegram-канали.

На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався.

Там зазначили, що ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав. Наразі на місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.

За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння - підпал ізсередини салону.

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