На столичній Троєщині під час руху загорівся тролейбус (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 8 січня, в Деснянському районі Києва, на вулиці Градинській (Троєщина), під час руху сталося загоряння тролейбуса. Попередньо повідомляється, що причиною може бути підпал зсередини салону.
Про це повідомляє КМДА та столичні Telegram-канали.
На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався.
Там зазначили, що ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав. Наразі на місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.
За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння - підпал ізсередини салону.
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