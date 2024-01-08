Коли в Україну прийде потепління [ Редагувати ]
Протягом наступного дня, 9 січня, в Україні очікується продовження морозів, викликаних антициклоном Hannelore. Однак наступного тижня в країні передбачається потепління. Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Найближчої ночі температура повітря становитиме -10-18 градусів, місцями на півночі та заході до -18-22 градусів.
Вдень 9 січня очікується -7-12 градусів.
У південній частині температура буде вище:
- вночі -6-11;
- вдень -2-6 градусів;
- в Криму вночі -1-4 градуси, вдень близько нуля.
Антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади і завтра вдень навіть будемо мружитися від сонця.
Вона зазначає, що лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму - з дощем.
У Києві 9 січня вдень буде холодно та морозно, очікується -10-12 градусів.
Вночі передбачається низька температура повітря, антициклонічні прояснення додадуть стимулу додатковому вихолодженню, -12-15 градусів.
"На тижні - якась температурна карусель!", - попереджає Діденко.
Так, 10-11 січня очікується потепління, а вже 12-13 січня - знову похолодання. Втім, 14-15 січня температура повітря підвищиться. Як зазначає синоптик наостанок, погодні умови в Україні будуть важкими, оскільки зима наближається до свого "піку".
Раніше
по темі
У неділю, 24 грудня, погода в Україні буде змінюватися, і в багатьох регіонах очікується сніг
У неділю, 7 січня, на півночі України прогнозується зниження температури місцями до -20 градусів. В низці областей вже видається попередження про складні погодні умови
Перші вихідні 2024 року принесуть нам непросту погоду. Якщо 6 січня ще буде відносно тепло і практично без опадів, то вже 7 числа нагряне різке похолодання
Раніше в Україні прогнозувалося сильне похолодання, але українцям не варто чекати лютих морозів
Впродовж 3, 4, 5 та 6 січня північні області України, східні та частина центру (Полтавщина, Дніпро з районами) опиняться під впливом арктичної повітряної маси. Похолодання в Україні зумовлене буде затіканням холодного повітря із Арктики