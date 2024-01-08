Протягом наступного дня, 9 січня, в Україні очікується продовження морозів, викликаних антициклоном Hannelore. Однак наступного тижня в країні передбачається потепління. Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Найближчої ночі температура повітря становитиме -10-18 градусів, місцями на півночі та заході до -18-22 градусів.

Вдень 9 січня очікується -7-12 градусів.

У південній частині температура буде вище:

вночі -6-11;

вдень -2-6 градусів;

в Криму вночі -1-4 градуси, вдень близько нуля.

Антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади і завтра вдень навіть будемо мружитися від сонця.

Вона зазначає, що лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму - з дощем.

У Києві 9 січня вдень буде холодно та морозно, очікується -10-12 градусів.

Вночі передбачається низька температура повітря, антициклонічні прояснення додадуть стимулу додатковому вихолодженню, -12-15 градусів.

"На тижні - якась температурна карусель!", - попереджає Діденко.

Так, 10-11 січня очікується потепління, а вже 12-13 січня - знову похолодання. Втім, 14-15 січня температура повітря підвищиться. Як зазначає синоптик наостанок, погодні умови в Україні будуть важкими, оскільки зима наближається до свого "піку".

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