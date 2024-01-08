У вівторок та середу, 9 та 10 січня, в Одеській області через негоду школи працюватимуть в онлайн режимі. Про це повідомляється в Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

У звʼязку з прогнозованим погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, 9 і 10 січня переходимо на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області.

Він зазначив, що підписав відповідне розпорядження.

При дитячих садках та школах будуть відкриті чергові групи, але дітей за відсутності гострої необхідності краще залишати вдома.

Якщо маєте таку можливість - залиште дітей удома. Всі ці рекомендації на період негоди.

Кіпер додав, що про відновлення очного освітнього процесу буде повідомлено додатково.

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