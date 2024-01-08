Окупанти вдарили по вцілілих будинках у Рубіжному з авіації [ Редагувати ]
Авіація окупантів здійснила удар по вцілілим багатоповерхівкам в тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області. Неспроможність приховати подію вдалося визначити через свідчення численних очевидців та велику кількість постраждалих.
Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.
Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вцілів після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки.
Зазвичай, як каже голова ОВА, окупанти під час таких своїх "позаштатних" подій посилаються на обстріли з боку українських військ., але цього разу такому "сценарію" завадили чисельні свідки.
Вони бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати і списати на противника не вдалося. Постраждалих госпіталізують, менш важких - перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває.
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