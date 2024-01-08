В Україні спостерігається масова розсилка фішингових посилань. Громадяни почали отримувати смс-повідомлення з іноземних мобільних номерів про те, що нібито "Пошта України" не може доставити їм посилку через "відсутність адреси" або "неправильну адресу".

Але за цим стоять рашистські ботоферми.

Зміст даних повідомлень та адресатів може змінюватись і приходити нібито від різних установ, в тому числі державних.

Нагадуємо, не переходьте по підозрілим посиланням та файлам!

Нагадаємо, що в Україні шириться нова шахрайська схема. Зловмисники "чіпляють на гачок" довірливих українців пропозицією легкого заробітку в інтернеті. Вони пропонують гроші за поставлені "вподобайки" під дописами чи відео. Розсилки з подібними пропозиціями масово отримують нині українці.