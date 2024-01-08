Президент України Володимир Зеленський здійснив телефонну розмову з еміром Кувейту, шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Про це свідчить пост Зеленського в Telegram.

Дякую Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування за ключовими українськими резолюціями в ООН та своєчасну допомогу електрогенераторами напередодні зими.

Під час розмови Зеленький розповів еміру Кувейта про протидію ракетному терору, який росія поновила під час новорічних свят. Крім того, лідери обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах.

Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. Ми забезпечуємо свободу судноплавства в Чорному морі та залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності.

Він додав, що Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації формули миру.

Крім того, Зеленський повідомив, шо запросив Кувейт надіслати представника на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.

Нагадаємо, вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає:

радіаційну і ядерну безпеку (вихід рф з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);

продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);

енергетичну безпеку;

звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ та припинення бойових дій;

справедливість;

екоцид, потребу негайного захисту природи;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

Раніше ми писали про те, що Японія виділяє для допомоги Україні 37 млн доларів. Їх направлять на закупівлю систем для виявлення дронів.