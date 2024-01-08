У Києві провалився асфальт через аварію [ Редагувати ]
У столичному Києві, у Голосіївському районі, сталася аварія на тепломережі 8 січня, що призвело до обвалу асфальту на одній з ділянок дороги. Про це свідчить інформація від Патрульної поліції Києва.
На вулиці Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе рух транспорту тимчасово ускладнений через аварію на тепломережі, яка спричинила провал покриття проїжджої частини.
Наразі патрульні забезпечують охорону місця події та повідомили про подію підрядні організації.
Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!
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