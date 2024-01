У Лос-Анджелесі відбулася 81-та церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус". Режисер Крістофер Нолан отримав нагороду за зйомку біографічного фільму "Оппенгеймер" (Oppenheimer). Його картину також нагородили в номінації "Кращий драматичний фільм".

Кілліан Мерфі, який зіграв у фільмі головну роль, отримав нагороду як найкращий актор, а Роберт Дауні-молодший - як найкращий актор другого плану.

Крім того, "Оппенгеймер" переміг у номінації "Найкращий оригінальний саундтрек". Нагороду отримав композитор Людвіг Горанссон.

Фільм "Барбі" (Barbie) Грети Гервіг з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у головних ролях нагородили за "кінематографічні та касові досягнення".

Біллі Айліш була удостоєна "Золотого глобуса" за пісню "What Was I Made For?" до цього фільму.

Емма Стоун отримала нагороду за головну роль у "Бідних-нещасних" (Poor things) Йоргоса Лантімоса у категорії "Найкраща жіноча роль у комедії/мюзиклі".

За найкращу чоловічу роль у цій категорії відзначили Пола Джаматті ("Залишені").

Елізабет Дебікі, яка зіграла принцесу Діану в "Короні", отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану.

Актор Стівен Юн отримав нагороду за найкращу акторську роль у міні-серіалі "Гризня". Його партнерку з фільму Алі Вонг нагородили за найкращу жіночу роль у міні-серіалі.

Кіран Калкін отримав "Золотий глобус"за найкращу чоловічу роль у драматичному телесеріалі за роль у "Спадкоємцях".

Нагороду також отримав Меттью Макфейден, який зіграв Тома Вамбсганса у "Спадкоємцях".

​За найкращу жіночу роль у драмі нагородили Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе).

Давайн Джой Рендольф отримала нагороду за роль актриси другого плану у різдвяному комедійно-драматичному фільмі "Залишені" (The Holdovers) Олександра Пейна - за роль Мері Лемб, шкільного кухаря, яка втратила сина у В'єтнамі.

Жюстін Тріє та Артур Харарі отримали "Золотий глобус" за найкращий сценарій до фільму "Анатомія падіння". Крім того, "Анатомія падіння" отримала "Золотий глобус" як найкращий неангломовний фільм.

Останній мультфільм японського режисера Хаяо Міядзакі "Хлопчик і птах" отримав нагороду у категорії "Найкращий анімаційний фільм".

Джеремі Аллен Уайт отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль за роль у серіалі "Ведмідь".

Айо Едебірі отримала "Золотий глобус" за роль Сідні у тому ж серіалі.

Рікі Джервейс отримав "Золотий глобус" за найкращу роль у стендап-комедії на телебаченні.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що фільм "Барбі" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті.