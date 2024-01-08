Зеленський провів першу розмову з королем Бахрейну [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 січня, провів перші в історії телефонні переговори з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Провів телефонну розмову з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Це перша розмова з лідером Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин. А торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України.
Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", - написав Зеленський.
Володимир Зеленський подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо імплементації Української формули миру й запросив взяти участь у наступному заході, який відбудеться цього місяця в Давосі.
Окремо глава держави розповів про заходи, яких вживає Україна для підтримки безперешкодного експорту зернових Чорним морем і забезпечення таким чином глобальної продовольчої стабільності.
Нагадаємо, сьогодні ж Зеленський обговорив перспективи співпраці з еміром Кувейту.
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