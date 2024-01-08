Ексфутболіст збірної України, який захищав кольори "Дніпра", "Арсеналу", "Кривбасу", "Волині" та московського ЦСКА Богдан Шершун помер у віці 42 років. Про це повідомила Українська асоціація футболу.

"Відійшов у вічність ексфутболіст юнацьких, молодіжної та національної збірної України 42-річний Богдан Шершун…



Вихованець дніпропетровського футболу, ексзахисник виступав в Україні за клуби "Дніпро", "Арсенал", "Кривбас" та "Волинь".



Після закінчення професійної футбольної карʼєри Богдан працював експертом на телебаченні, виступав за ветеранську збірну України", - повідомляє УАФ.

Шершун також грав за московський футбольний клуб ЦСКА з 2002 до 2005 року. Він двічі ставав чемпіоном росії (2003, 2005), один раз виграв суперкубок рф (2003). У сезоні-2004/05 з армійським клубом став переможцем Кубка УЄФА.

За збірну України Богдан Шершун провів чотири матчі у 2003-2006 роках. Шершун - бронзовий призер чемпіонату України з футболу у складі "Дніпра" (2001 рік).

Влітку 2014 року завершив кар'єру, після чого працював експертом на телебаченні, зокрема на сервісі Megogo. Причиною смерті футболіста стала "довга і тривала хвороба", повідомив головний редактор "Профутбол Digital" і футбольний коментатор Володимир Звєров.