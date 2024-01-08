На Одещини затримали 14-річну дівчину за підозрою у вбивстві подруги. Про це повідомляє поліція Одеської області.

6 січня вранці в Ізмаїлі на березі річки Дунай місцевий мешканець гуляв з собакою і знайшов палаюче тіло дівчини.

Правоохоронці встановили, що вбили 14-річну місцеву жительку. На її тілі виявили кілька ножових поранень.

Пошуками вбивці негайно зайнялися оперативники та прикордонники зі службовим собакою. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження у місті. На них зафіксували дівчат, які вдвох пішли до водойми, а повернулася лише одна.

Слідчі встановили, що з потерпілою до річки ходила її знайома з паралельного класу. Того ж дня її розшукали в іншому кінці міста. Побачивши поліцейських, дівчина одразу зізналася у скоєному.

За її словами, вона була ображена на подругу через те, що та нібито постійно її обкрадала. З останнього начебто привласнила скарбничку з грошима. За це школярка вирішила помститися вбивством.

Начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко розповів:

Правопорушниця взяла простирадло, ніж, олію та сірники і покликала однокласницю на прогулянку до річки. Аби жертва не бачила, що буде робити зловмисниця, остання сказала про нібито підготовлений для неї сюрприз. Далі попросила потерпілу сісти на простирадло, одягнула їй на очі пов’язку і декілька разів вдарила ножем. Попередньо, від одного з таких тілесних ушкоджень дівчина й загинула. Тіло потерпілої правопорушниця облила олією, підпалила і втекла, кинувши у вогонь ніж.

Правоохоронці повідомили школярці про підозру. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі клопочуть про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі

Нагадаємо, у грудні у Дніпрі заарештували сімох підлітків через вбивство бездомної жінки та жорстоке побиття двох безхатьків.