Кабінет міністрів України скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги для населення у разі несплати. Відповідну постанову уряд прийняв 29 грудня.

Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 відмінило дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року №148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до "критичної інфраструктури".

Тепер мораторій продовжить діяти лише на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих росією, відповідно до переліку Мінреінтеграції.

У "Вінницяобленерго" прокоментували:

У разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.

Нагадаємо, тариф на електроенергію для населення становить 2,64 грн/кВт-год. Міністр енергетики України Герман Галущенко виключив підвищення тарифів до закінчення опалювального сезону 2023/24.