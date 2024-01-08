В Івано-Франківську затримали зірку "Х-Фактора" та "Голосу Країни" Андрія Мацевка (відео) [ Редагувати ]
В Івано-Франківську затримала зірку "Х-Фактора" та "Голоса Країни" Андрія Мацевко. Про це повідомляє місцеве видання "Галка".
Патрульна поліція Івано-Франківська повідомила про затримання 7 січня громадянина, який перебував у розшуку.
На вулиці Івасюка патрульні звернули увагу на чоловіка, який підозріло себе поводив та намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями. Побачивши охоронців порядку останній намагався втекти та був затриманий патрульними.
Було з’ясовано, що 38-річний чоловік, знаходиться в активному розшуку Шевченківським управлінням поліції ГУНП у місті Київ, як особа, яка переховується від органів досудового розслідування.
За даними "Галки", йдеться про артиста з Прикарпаття, зірку телешоу "Х-Фактор" і "Голос Країни" Андрія Мацевка. За даними публічної системи розшуку МВС, Мацевко перебуває у розшуку з липня 2021 року за підробку документів.
Як відомо, співака підозрювали у педофілії. У червні 2015 року Андрій приїхав до Луцька на "інтимну зустріч" з 14 річним хлопцем після переписки в Інтернеті. Активісти "Анти Педофілія Луцьк" спіймали Мацевка та передали поліції.
Згодом кримінальне провадження проти артиста закрили через відсутність складу злочину.
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